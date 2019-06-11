Полпред в ЦФО высоко оценил взаимодействие населения и власти на Тамбовщине

Тамбов, , 15:21 — REGNUM В ходе рабочего визита в Тамбовскую область полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев посетил ситуационный центр и высоко оценил продемонстрированную ему систему коммуникации власти и населения в кризисных ситуациях, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Сегодня, 11 июня, Игорь Щеголев посетил ситуационный центр. Он создан на базе администрации региона для оперативного принятия управленческих решений в кризисных ситуациях. Полпреду, в частности, продемонстрировали, как в регионе ведется работа по реагированию на запросы граждан в социальных медиа. Высокий гость отметил, что в Тамбовской области удалось выстроить открытую и действенную систему реагирования на запросы населения.

Глава региона рассказал, как выстроена система оперативного реагирования на запросы в СМИ и соцсетях. Специалисты отслеживают информационные поводы и реакцию общества на различные ситуации. В сети анализируются жалобы и пожелания жителей в режиме реального времени. После чего местные власти в течение суток предоставляют решение по каждой проблеме.

Отметим, что губернатор Александр Никитин с первых дней своей работы задал тренд на открытость власти и своим личным примером показывает, как нужно взаимодействовать с населением. Ежедневно с помощью различных мессенджеров главе региона поступают десятки обращений и сообщений, по которым он сразу же дает поручения для незамедлительного реагирования и выполнения.

Федеральный центр анализирует работу региональных властей в этом направлении и отмечает открытость власти региона и умение оперативно и качественно реагировать на запросы населения, отсутствие забюрократизированности и временных проволочек. Игорь Щеголев высоко оценил уровень коммуникации населения и власти в Тамбовской области, отметив, что эта работа организована эффективно и ведётся на очень высоком уровне.

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