Польшу успокоили: украинские гастарбайтеры не уедут

Варшава, , 15:15 — REGNUM Эксперт агентства по трудоустройству Foreign Personel Service Павел Кулага заявил в интервью «Радио Польши», что Польше не грозит массовый отток украинцев в связи с принятием германским парламентом законов, облегчающих легализацию иностранных работников. Изменения в германском законодательстве, которые вступят в силу в следующем году, касаются только квалифицированных работников. Таких среди украинских гастарбайтеров в Польше не более нескольких десятков тысяч.

«Об этом свидетельствует исследование, проведенное Польско-украинской экономической палатой. Были опрошены более 1000 респондентов. Польша и дальше будет конечной страной для трудовых мигрантов из Украины», — сказал эксперт агентства.

Ранее новость о введении упрощённого порядка легализации иностранных работников в Германии вызвала в Польше беспокойство.

«Из Польши уедут несколько сот тысяч украинских работников. Причем, мне кажется, что это будут самые ценные кадры, склонные попытать счастья за нашей западной границей, те, кто, уже в какой-то степени осел у нас. Это люди, получившие технические умения и навыки работы на польских предприятиях, которые обладают довольно высоким техническим уровнем знаний. Мы потеряем действительно специалистов, завоевавших позицию [в Польше]. Но увеличение оплаты труда в 2−3 раза, безусловно склонит их попробовать себя за западной границей», — заявлялзамглавы Польско-украинской торговой палаты Анджей Дрозд.

Сейчас в Польше работают около 1,2 млн граждан Украины, 400 тысяч из них платят взносы в фонд социального страхования. При этом польские работодатели жалуются на нехватку рабочих рук. Украинские работники являются также и потребителями, что немаловажно для польского рынка.

По мнению Ассоциации предпринимателей и работодателей, отъезд из Польши полумиллиона украинских работников приведет к уменьшению ВВП страны на 1,5%, что является очень серьёзной угрозой.