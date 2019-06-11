В Бурятии начали строить уже вторую солнечную электростанцию

Улан-Удэ, , 14:53 — REGNUM В Хоринском районе Бурятии началось строительство солнечной электростанции (СЭС) мощностью 15 МВт. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, Хоринская станция станет вторым подобным объектом в Бурятии.

Электростанция разместится на площади в 48 гектаров — участок уже сформирован и передан в аренду. Подрядчик, как отмечается, приступил к подготовке строительной площадки и начал монтаж опорных металлоконструкций.

По данным группы компаний «Хевел», объем инвестиций составит 1,3 млрд рублей, а окончание строительства планируется к ноябрю 2019 года. Как надеются в правительстве Бурятии, запуск в работу второй СЭС в регионе повысит надежность электроснабжения района и улучшит экологическую обстановку.

«Прогнозная годовая выработка электроэнергии Хоринской СЭС составляет более 20 гигаватт-часов, что обеспечит снижение объёма выбросов СО2 на 10,5 тысячи тонн ежегодно», — сообщили в пресс-службе.

Добавим, соглашение о сотрудничестве между правительством республики и группой компаний было подписано в 2017 году. В том же году в Бичурском районе была построена первая в регионе солнечная электростанция мощностью 10 МВт. Глава республики Алексей Цыденов отмечал, что Бурятия находится в числе лидеров в стране, кто создает альтернативную энергетику. До 2022 года «Хевел» планирует построить до 80 МВт солнечной генерации в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, власти республики намерены компенсировать фермерам 95% затрат на приобретение автономных гибридных электрических установок (АГЭУ). Это стало вынужденным шагом, поскольку проблемой фермерских хозяйств является их отдалённость от электросетей на три и больше километра, а также труднодоступность.

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Напомним, что солнечная генерация в Сибири также развивается в Республике Алтай. Так, в сентябре 2017 года там были открыты сразу две СЭС общей мощностью в 25 МВт.

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