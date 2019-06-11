Экспорт пенсий за рубеж: тяжкий груз для России?

Москва, , 14:42 — REGNUM Россия начёт экспортировать пенсии за рубеж — это довольно громкая формулировка. Но идея о том, что мигранты, с зарплат которых делаются отчисления в пенсионный фонд, должны получить пропорциональную долю пенсионных накоплений, вполне справедлива, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Ведь в противном случае расходы по их содержанию в старости упадут на те государства, в которых они не работали или работали лишь часть жизни, и не делали соответствующих отчислений.

«Но по факту выплаты этих пенсий вряд ли лягут на Пенсионный фонд РФ тяжким грузом. В большинстве случаев мигранты работают либо нелегально, либо по серым схемам.

При этом отчисления в социальные фонды минимальны, да и достаточный стаж мигранту выработать в России довольно трудно. Не говоря уж о том, чтобы впоследствии доказать этот стаж», — пояснил свою позицию эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза. Такая мера начнёт действовать после подписания соответствующего соглашения о пенсионном обеспечении между странами ЕАЭС.

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