«Выбор между ужасным и чудовищным»: Зачем Украина выпускает еврооблигации

Киев, , 14:41 — REGNUM Министерство финансов Украины объявило о выпуске еврооблигаций сроком обращения 7 лет, номинированных в евро.

Как уточнила министр финансов Оксана Маркарова, встречи с инвесторами будут продолжаться четыре дня и пройдут в четырех городах — в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане, где украинская сторона «поговорит про новый 7-летний Евробонд».

По словам Маркаровой, государственные облигации будут выпускаться в евро. Другие подробности на сегодняшний день неизвестны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперты оценили заявление украинского Минфина достаточно негативно. В частности, экономист Алексей Кущ в комментарии изданию «Экономические новости» заявил, что момент для размещения еврооблигаций выбран крайне неудачно.

«Окно возможностей было упущено в прошлом году: в мае этого года были зафиксированы худшие сезонные показатели на мировых фондовых площадках, продолжается отток инвестиций с рынка развивающихся стран и давление на корзину их национальных валют, в добавок к проблемам Аргентины и Турции, может добавиться Мексика, Колумбия и Чили», — уточнил он.

Эксперт считает, что ставка по еврооблигациям скорее всего будет выше 9%, а срок — до 10 лет.

«Это значит, что долг к дате погашения удвоиться. С другой стороны, если у Минфина есть «инсайд» о прекращении сотрудничества с МВФ этой осенью, то в ближайшие пару месяцев — действительно единственный шанс на размещение, это как выбор между ужасным и чудовищным», — подчеркнул Кущ.

ИА REGNUM отмечает, что в конце мая ряд украинских СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что министерство финансов не считает целесообразным выход на международные рынки капитала до досрочных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля.

Осенью 2018 года Украина выпустила две серии еврооблигаций на общую сумму $2 млрд. Согласно информации, обнародованной украинской стороной, ставка доходности пятилетних облигаций на 750 млн долл. составила 8,994% годовых, десятилетних на 1,250 млрд долл. — 9,750% годовых.