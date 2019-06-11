На Украине отчитались, как западные компании арендуют хранилища газа

Киев, , 14:26 — REGNUM По состоянию на начало июня 2019 года, 24 международные компании, которые не являются резидентами Украины, заключили договоры о хранении природного газа в украинских подземных хранилищах.

Об этом сообщает 11 июня компания «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

Источник уточняет, что международные компании закачали около 515 млн кубометров топлива в ПХГ Украины.

«Укртрансгаз» утверждает, что идет на аренду ПХГ в рамках подготовки к зимнему сезону и неопределенности относительно будущего транзита (российского газа в ЕС — ред.):

«Развитие этого направления «стратегически важное с точки зрения предоставления услуг европейским компаниям, которые имеют запрос на хранение больших объемов природного газа».

В сообщении отмечается, что тариф на хранение газа в ПХГ Украины составляет около 0,6 евро.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Киеве, «рекламируя» свои ПХГ заявляли, что свободные мощности украинской газотранспортной системы позволят создать необходимые запасы газа в хранилищах и гарантировать бесперебойную поставку потребителям во время прохождения осенне-зимнего периода 2019−2020 гг. без угроз энергобезопасности ЕС.

Согласно официальной информации, система ПХГ Украины состоит из 12 подземных хранилищ общей вместительностью в 31 млрд куб. м. Максимальная суточная мощность отбора газа из ПХГ может достигать 260 млн куб. м.