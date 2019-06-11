Китай готов начать переговоры с Восточноафриканским сообществом — посол

Найроби, , 14:31 — REGNUM Китай готов начать торговые переговоры с Восточноафриканским сообществом (ВАС), передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление посла Китая в Кении.

Власти Кении выражали недовольство дисбалансом в торговле Китая с Кенией.

По информации издания, в интервью Reuters в посольстве Китая в Найроби Ву Пенг заявил, что Китай готов открыть переговоры с Кенией через Восточноафриканское сообщество. В организацию также входят Уганда, Танзания, Руанда, Бурунди и Южный Судан.

«Если мы будем заключать новое соглашение с Кенией, мы должны брать во внимание весь регион. Мы открыты к этому изменению, этой возможности, мы готовы провести совместные переговоры с ВАС», — заявил Ву.

Китай — крупнейший торговый партнер восточноафриканских стран, однако экспорт Китая значительно превышает импорт из стран членов-ВАС.

В 2018 году Кения импортировала из китая товары общей стоимостью 3,67 миллиардов долларов США, экспортировав при этом товары стоимостью 111 миллионов долларов США.

Найроби намеревается экспортировать больше сельскохозяйственной продукции, например, авокадо.