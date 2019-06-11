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Уровень инфляции в Венесуэле с начала года превысил 900%

Экономика

В годовом выражении (с июня 2018 года) инфляция составила около 815 000%

Каракас, 11 июня 2019, 14:22 — REGNUM  Инфляция в Венесуэле с начала 2019 года превысила 900%, заявил член комитета по финансам Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Анхель Альварадо.

По его словам, инфляция в мае составила 31,3%, накопленная (с января 2019 года) — 905,6%. При этом в годовом выражении (с июня 2018 года) инфляция составила около 815 000%.

Как сообщало ИА REGNUM, Венесуэла живет в условиях политического и экономического кризиса. Так, в январе 2019 года глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Рафаэль Гусман заявил об инфляции в 1 700 000% по итогам 2018 года. С таким показателем страна вошла в тройку стран с самой высокой инфляцией в мировой истории.

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Политический кризис в Венесуэле
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