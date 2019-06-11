СМИ: убытки «Корпорации развития» увеличились в девять раз

Тюмень, , 14:23 — REGNUM «Корпорация развития» (бывший «Урал промышленный — Урал полярный») в 2018 году сработала с убытком в 4 млрд рублей. То есть по сравнению с 2017 годом убыток вырос в девять раз, сообщает Накануне.RU, ссылаясь на неутверждённое пока акционерами аудиторском заключении.

При этом аудиторы указывают, что существенную неопределенность, которая может вызвать «сомнения в способности общества продолжать непрерывно свою деятельность», внёс иск о банкротстве по выплате долга «Мостострою-12». Отмечается, что арбитраж приостановил производство по делу.

При этом акционеры «Корпорации развития» впервые за четыре года утвердили годовой отчет генерального директора структуры Сергея Черняева, который занимает данный пост в последние два года.

Напомним, «Корпорация развития» была создана 16 мая 2005 года по поручению президента России Владимира Путина как проект «Урал Промышленный — Урал Полярный». Целью проекта стало обеспечение вовлечения богатейших минерально-сырьевых ресурсов Приполярного и Полярного Урала в уральское промышленное производство путем создания транспортного коридора по восточному склону Уральских гор.

В 2012 году ОАО «Корпорация Урал Промышленный — Урал Полярный» в результате ребрендинга, проведенного в целях вовлечения новых инвесторов и расширения географии реализации проектов, было переименовано в ОАО «Корпорация Развития», в 2015 — в АО «Корпорация Развития».

Акционерами общества являются Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Челябинская область, Свердловская область и DB International.

Корпорация вовлечена на сегодня в следующие проекты — железнодорожная магистраль «Северный широтный ход», мост через реку Надым, ТЭС «Полярная», «Харп-12», «Полярный кварц».

Читайте ранее в этом сюжете: После аудита «Корпорации развития» рассталась с половиной пустых «дочек»