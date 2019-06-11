Россия почти на 30% нарастила экспорт легковых автомобилей

Москва, , 14:15 — REGNUM С начала 2019 года Россия экспортировала за рубеж легковых автомобилей на $454,4 млн. Это на более чем на четверть (26,8%) больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Читайте также: Россия резко нарастила экспорт автомобилей в Белоруссию

Так, за январь — апрель 2019 года по сравнению с показателем за первые четыре месяца 2018 года экспорт легковых автомобилей из России вырос до 33,3 тысячи, или на 29,9%. Только за апрель прирост составил 10,6 тысячи, или 15,3%.

Наблюдается и рост экспорта грузовых автомобилей до 4,1 тысячи (7,7%). В стоимостном выражении он составил $102,8 млн, увеличившись на 26,5%.

А вот импорт легковых автомобилей, напротив, снизился на 3,9%. Хотя в стоимостном выражении закупки выросли на 4,6%, до $2,456 млрд.

Читайте также: Объём экспорта легковых авто из России вырос на 43,3%

Добавим, что, по данным таможенной статистики, в январе-апреле 2019 года внешнеторговый оборот России составил 215,8 млрд долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года возрос на 0,3%. При этом экспорт России за отчётный период составил 140,9 млрд долларов США (рост составил 0,6%). На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,9%, на страны СНГ — 12,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Россия значительно нарастила экспорт легковых автомобилей в Белоруссию. Всего в эту страну было ввезено 86,9 тыс. машин на $1,1 млрд. В стоимостном выражении российский экспорт по данной позиции увеличился на 51,2% по сравнению с показателем 2017 года. В количественном выражении прирост составил 51,2%.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия продаёт за рубеж всё больше легковых автомобилей