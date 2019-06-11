Вторник, 11 Июня 2019 года
14:14:59 МСК

Корейско-японская компания MCNS планирует построить завод в России

Экономика

Корейско-японская компания планирует обосноваться в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 11 июня 2019, 14:14 — REGNUM  Представители корейско-японской компании MCNS намерены построить завод по производству полиуретановых систем для бытовой техники и автомобильной промышленности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, экспертный совет ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» присвоил дочернему предприятию южнокорейской компании SKC и японской компании Mitsui Chemicals статус резидента ОЭЗ Санкт-Петербург.

Известно, что сперва MCNS намерена поставлять высококачественную продукцию южнокорейским и японским компаниям, базирующихся на территории РФ, таким как Hyundai Motor, Toyota и Nissan, а затем и российским компаниям.

Как сообщили представители компании, запустить производство в России MCNS планирует во втором полугодии 2020 года.

«После запуска производства в России, мы планируем расширить свое производство и в других быстроразвивающихся регионах», — сообщили представители корейско-японской компании.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крупный бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить