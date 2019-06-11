Медведев призвал оценить будущее профессии водителя

Женева, Швейцария, , 14:07 — REGNUM Рост продаж беспилотных автомобилей повлияет на будущее профессий водителя такси и грузовых автомобилей, заявил 11 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он выступил с докладом на Международной конференции труда в швейцарской Женеве.

Медведев рассказал, что в ближайшие годы в мире существенно вырастут продажи беспилотных автомобилей.

«Необходимо оценить, что будет происходить с профессией водителя такси, грузовых машин. Это весьма непростые процессы, которые затронут практически все страны», — сказал он.

Глава правительства не верит, что освободившейся рабочей силе можно найти применение на производстве, поскольку «работать на них будут, скорее всего, единицы».

«Всё это — технологические изменения, которые мы просто обязаны принимать во внимание», — отметил Дмитрий Медведев.

Также премьер-министр РФ назвал причины роста популярности в мире радикальных политических сил. Среди них — снижение уровня жизни и усиление неравенства, а также разрушение традиционного уклада жизни.