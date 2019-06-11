Матвиенко пообещала поддержку в создании рязанского инновационного центра

Москва, , 13:57 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов попросил Совет федерации РФ поддержать создание инновационного научно-технологического центра регионе. С просьбой он обратился к председателю Совфеда Валентине Матвиенко на заседании 11 июня.

«В 2018 году запущена инициатива по созданию Рязанского инновационного научно-технологического центра. Он станет мощнейшей точкой роста региона, движущей силой нашего перехода к цифровой экономике. Центр объединит лучшие силы учебных заведений, малых инновационных компаний, предприятий обороны, которые получат возможность увеличения выпуска гражданской продукции. Просим поддержать этот перспективный проект с учётом предстоящих процедур согласования в профильных министерствах», — заявил Любимов.

Проект центра ранее был представлен на Петербургском международном экономическом форуме. Стенд региона посетил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Любимов продемонстрировал на планшете макет центра с указанием предприятий, которые будут располагаться на его территории, и предложил сделать центр федеральной площадкой, которая будет иметь соответствующий статус, поддержку и льготы для участников. Орешкин позитивно оценил инициативу и поручил готовить и подавать соответствующую заявку.

«Думаю, что дополнительным импульсом развития инноваций станет создание федерального инновационного научно-технологического центра. Знаю, что проект был представлен на недавно прошедшем Петербургском международном экономическом форуме. Думаю, что это тот проект, который нуждается и в нашей поддержке. Наверное, надо и в нашем постановлении эту тему обязательно прописать», — ответила Матвиенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на заседании Совета федерации 11 июня в рамках Дней Рязанской области прошёл «Час субъекта Российской Федерации». На нём выступили губернатор Рязанской области Николай Любимов и председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин.

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