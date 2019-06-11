Предприниматели Казахстана разработали меры по сокращению импорта

Нур-Султан, , 13:53 — REGNUM Детальный план импортозамещения во всех отраслях экономики Казахстана разработала национальная палата предпринимателей «Атамекен», сообщает 11 июня издание InBusiness.

В частности, для полного устранения дефицита сахара в стране необходимо ввести в оборот 150 тыс. га орошаемых земель и построить три новых завода по переработке сахарной свеклы.

Для снижения импорта молочной продукции предлагается построить 100 крупных и 500 средних молочно-товарных ферм. Для полного удовлетворения спроса на мясо птицы предлагается построить три птицефабрики.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо компенсировать импорт товаров за счет внутреннего производства.

Читайте также: Назарбаев призвал объединить усилия для импортозамещения в рамках ЕАЭС