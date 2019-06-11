Еще два победителя конкурса «Лидеры России» получили назначения

Москва, , 13:48 — REGNUM Сразу два победителя конкурса управленцев «Лидеры России» 2018−2019 годов вступили в новые должности.

Петр Вагин стал заместителем министра внутренних дел — начальником полиции Республики Северная Осетия — Алания. Евгений Григорьев назначен временно исполняющим обязанности заместителя главы города Якутска по развитию территорий.

Петр Вагин имеет чин полковника полиции. До назначения на новый пост он возглавлял Управление МВД России по Тюмени. Окончив в 1999 году Тюменский юридический институт МВД РФ, начал службу в ГУВД Тюменской области в должности оперуполномоченного по раскрытию преступлений. Петр Вагин имеет государственные награды. 19 марта 2019 года он в числе других победителей конкурса «Лидеры России» встречался с Президентом РФ Владимиром Путиным. На конкурсе Петр Вагин реализовал социальный проект «Напиши солдату», в рамках которого школьники и студенты писали письма поддержки и благодарности сотрудникам полиции, бойцам Национальной гвардии и армии России. Был создан сайт проекта, в нем приняли участие учащиеся 55 школ и двух вузов.

Евгений Григорьев в 2008 году окончил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана по специальности «инженер-экономист», в 2015 году — Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, в 2016 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. С 2017 года он работал директором по проектному управлению в Высшей школе инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия). С 2018 года возглавлял муниципального специализированного застройщика «Агентство по развитию территорий Якутска».

В рамках конкурсного задания «Сердце лидера» Евгений Григорьев организовал благотворительный турнир по кроссфиту «Сила добра» для детей из неблагополучных семей и воспитанников детских домов. По итогам мероприятия 23 ребенка получили в подарок абонементы в фитнес-клуб.

«Мы гордимся тем, что участники нашего конкурса продвигаются по карьерной лестнице, находят признание своих управленческих талантов, — прокомментировал ситуацию руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, — Однако «Лидеры России» — это не конкурс на должности, а способ помочь талантливым руководителям реализовать себя в масштабах страны, и победа не является гарантией, что человек куда-либо продвинется. Назначения, которые получают наши конкурсанты, показывают, что мы находим компетентных, востребованных людей».