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Готовь сани летом: нижегородское минспорта закупает машины для заливки льда

Экономика

Торги пройдут 1 июля 2019 года

Нижний Новгород, 11 июня 2019, 13:47 — REGNUM  Министерство спорта Нижегородской области закупит машины для заливки и уборки льда на сумму свыше 25 млн рублей. Торги пройдут 1 июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Машина для заливки и уборки льда должна иметь объём двигателя не менее 2,4 литра, мощность двигателя — не менее не менее 59 л. с, рулевое управление с гидроусилителем,

«Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении и соответствовать установленным стандартам качества», — уточнятся в техзадании.

Начальная цена лота — 25,44 млн рублей. Всего планируется приобрести три машины, которые направят в ФОК «Мещерский» и «Приокский» в Нижнем Новгороде, и в культурно-развлекательный комплекс «Нагорный» на проспекте Гагарина, 29 в столице области.

Поставить товар должны до 1 ноября 2019 года.

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Напомним, в апреле 2018 года министерством спорта Татарии также объявило схожий тендер. Начальная цена лота была 26,1 млн рублей, из которых две машины для уборки и заливки льда оценили в 12,8 млн рублей каждую. Ещё 0,5 млн рублей планировалось потратить на универсальный станок для заточки ножей ледозаливочной машины.

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Государственные закупки
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