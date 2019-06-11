Готовь сани летом: нижегородское минспорта закупает машины для заливки льда

Нижний Новгород, , 13:47 — REGNUM Министерство спорта Нижегородской области закупит машины для заливки и уборки льда на сумму свыше 25 млн рублей. Торги пройдут 1 июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Машина для заливки и уборки льда должна иметь объём двигателя не менее 2,4 литра, мощность двигателя — не менее не менее 59 л. с, рулевое управление с гидроусилителем,

«Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении и соответствовать установленным стандартам качества», — уточнятся в техзадании.

Начальная цена лота — 25,44 млн рублей. Всего планируется приобрести три машины, которые направят в ФОК «Мещерский» и «Приокский» в Нижнем Новгороде, и в культурно-развлекательный комплекс «Нагорный» на проспекте Гагарина, 29 в столице области.

Поставить товар должны до 1 ноября 2019 года.

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Напомним, в апреле 2018 года министерством спорта Татарии также объявило схожий тендер. Начальная цена лота была 26,1 млн рублей, из которых две машины для уборки и заливки льда оценили в 12,8 млн рублей каждую. Ещё 0,5 млн рублей планировалось потратить на универсальный станок для заточки ножей ледозаливочной машины.