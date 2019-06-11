Татария на ПМЭФ заключила соглашения на 75 млрд рублей

Казань, , 13:33 — REGNUM Татария в рамках прошедшего на прошлой неделе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключила 31 соглашение на общую сумму более 75 млрд рублей. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития региона Талия Минуллина.Она уточнила, что самым крупным соглашением стал контракт с Haier (Китай) на реализацию проекта строительства «умного» завода стиральных машин, сообщает «Реальное время». Сумма инвестиций по проекту оценивается в $450 млн.

Всего в этом году на ПМЭФ было подписано 650 соглашений на 3,1 трлн рублей. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках ПМЭФ-2018 Татария заключила 550 соглашений на общую сумму 2,3 трлн рублей.

Одними из самых важных стали долгосрочное кредитное соглашение «Нижнекамскнефтехима» с консорциумом немецких банков, специальный инвестконтракт на реализацию нового модельного ряда КамАЗа, договоры о сотрудничестве с Узбекистаном, Молдавией и Санкт-Петербургом.

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