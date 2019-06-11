В портовых городах Южной Кореи установили новые маяки

Пусан, Южная Корея, , 13:32 — REGNUM В портах южнокорейских городов Пусана и Чханвона установили новые маяки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Busan Regional Office of Oceans and Fisheries.

Согласно опубликованным данным, в порту Намчхон, расположенного в районе Суён-гу города Пусана, был установлен семиметровый маяк, в порту Сампхо, расположенного в районе Чинхе-гу города Чханвон, девятиметровый маяк.

Известно, что огонь маяков будет виден за 10 км от берега.

Как сообщили представители Busan Regional Office of Oceans and Fisheries, специально разработанный внешний дизайн сооружений отражает настроение каждого порта. Так, например, на маяке в порту Намчхон изображены чайки и яхты.

«Мы надеемся, что данные маяки помогут небольшим рыболовным суднам и прогулочным катерам безопасно добираться в порт, а также послужат туристическими объектами в регионах», — сообщили представители Busan Regional Office of Oceans and Fisheries.