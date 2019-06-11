Полпред президента России в ЦФО проинспектировал тамбовские объекты

Тамбов, , 13:30 — REGNUM В Тамбовской области сегодня, 11 июня, с рабочим визитом находится полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Он ознакомился с ходом работ по строительству детского сада в микрорайоне «Майский» и с процессом благоустройства сквера на площади Льва Толстого в областном центре, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Свой рабочий визит в Тамбовскую область Игорь Щеголев начал с посещения строительной площадки детского сада «Маленький принц» в микрорайоне Майский. Здесь он вместе с тамбовским губернатором Александром Никитиным ознакомился с ходом работ и пообщался с местными жителями, которые ждут открытия детского дошкольного учреждения.

Детское дошкольное учреждение «Маленький принц» сможет принять 250 воспитанников в возрасте от полутора до семи лет. Здесь будут созданы комфортные условия для пребывания детей. Маленькие жители микрорайона «Майский» смогут изучать программы в рамках экологического образования, которое направлено на воспитание бережного отношения к окружающей среде и сохранение здоровья.

Игорь Щеголев отметил, что это хороший проект. Он пообщался с местными жительницами, которые признались, что с нетерпением ждут, когда «Маленький принц» откроет свои двери. Срок окончания работ намечен на конец 2019 года. Его строительство ведется в рамках нацпроекта «Демография». Стоимость проекта превышает 211 млн рублей.

Полпред президента России в ЦФО пожелал удачи строителям. А местным жителям сообщили еще одну радостную новость — в скором времени здесь должно начаться и строительство новой школы.

Игорь Щеголев и Александр Никитин также побывали на площади Льва Толстого, где идут работы по благоустройству сквера в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Тамбове» на 2018−2022 годы. К благоустройству сквера также привлечены средства, выделенные по программе «Народная инициатива». Реконструкция площади началась в 2018 году. Общая стоимость работ составит более 46 млн рублей.

Площадь Льва Толстого — одна из территорий, которую выбрали для благоустройства тамбовчане в прошлом году. В голосовании приняли участие более 167 тыс. жителей региона. В 2018 году завершен первый этап реконструкции площади Льва Толстого на сумму 9 млн рублей. Были уложены дорожки из тротуарной плитки, установлены 42 садово-парковых торшера, велопарковки, информационные стенды, садово-парковые скамейки, проложена линия освещения для USB столбиков, осуществлена подсветка деревьев и фонтана, произведён монтаж линии водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации.

В этом году планируется завершить работы по реконструкции объекта. Будут проведены работы по обустройству фонтана, будут установлены малые архитектурные формы детского игрового комплекса, шахматный стол, столбы с зарядкой USB, урны. Пройдет озеленение территории. В сквере будут установлены большие часы и обустроены тематические площадки, в том числе для катания на роликах и скейтбордах.

Временно исполняющий полномочия главы города Тамбова Дмитрий Самородин пояснил, что работы идут по графику и будут завершены осенью этого года. «Сроки для завершения работ сжатые, и их необходимо строго соблюдать. Мы несем ответственность перед жителями города по выполнению взятых на себя обязательств», — подчеркнул Игорь Щеголев.