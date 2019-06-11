Назначен новый гендиректор производителя президентских лимузинов Aurus

Москва, , 13:25 — REGNUM Руководить компанией-дистрибутором люксовых автомобилей Aurus будет новый начальник. Генеральным директором производителя президентских лимузинов назначен руководитель УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов.

Читайте также: На УАЗе сменился генеральный директор

Этот пост Ширинов занял с 1 июня 2019 года. Его предшественник Герхард Хильгерт, возглавлявший компанию с 2018 года, останется в Aurus в качестве советника главы проекта, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минпромторга России.

Также по теме: Путин испытал представительский седан Aurus Senat на гоночной трассе в Сочи

В Минпромторге России надеются, что новый гендиректор подготовит компанию к серийному производству автомобилей Aurus на мощностях автомобильного завода в ОЭЗ «Алабуга». Сам Ширинов назвал это назначение большой честью. Он также выразил надежду на то, что новые машины класса «люкс» станут символом возрождения российского автопрома и его «перехода в современное русло».

Также в сюжете: Мировые автопроизводители ополчились на российский бренд Aurus

Как сообщало ИА REGNUM, кабриолеты Aurus появятся на авторынке в 2020—2021 годах. Начальная цена на люксовый седан Aurus S600 будет составлять около 10−12 млн рублей. Покупателям будут предложены две версии нового Aurus S600 — с бронёй и без. Лимузин Aurus Senat Limousine L700 предложат только в модификации с броней.

Напомним, что лимузин Aurus — это основной служебный автомобиль президента России Владимира Путина. В 2019 году должно быть выпущено порядка 120 автомобилей под брендом Aurus.