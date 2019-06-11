Рязанский губернатор просит дать Новомичуринску статус моногорода

Москва, , 13:23 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов попросил председателя Совета федерации Валентину Матвиенко поддержать внесение Новомичуринска в перечень моногородов. Как сообщает ИА REGNUM, выступление Любимова состоялось в рамках «Часа субъекта» на заседании Совфеда 11 июня.

По мнению Любимова, эта мера поможет территории заручиться федеральной поддержкой.

«Точками роста станут территории опережающего социально-экономического развития. ТОСЭР «Лесной» в Шиловском районе в прошлом году уже приняла первых резидентов. Разработан проект промышленного парка, под который планируется привлечь субсидии в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательской инициативы. Положительный опыт ТОСЭР мы собираемся тиражировать. В своё время для Новомичуринска градообразующей стала Рязанская ГРЭС. Мы просим вас, уважаемая Валентина Ивановна, оказать содействие во включении этой территории в перечень моногородов, что позволит задействовать федеральные механизмы поддержки.

Территория обладает хорошими условиями для развития. Есть промышленно-производственная площадка, транспортные магистрали, свободные мощности для технологичного присоединения новых энергоёмких предприятий.

Мы, со своей стороны, готов оказать потенциальным инвесторам всю необходимую поддержку. Наша команда создаёт максимально комфортные условия для тех, кто вкладывает в регион капитал. Корпорация развития Рязанской области индивидуально прорабатывает и сопровождает каждый проект», — заявил губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 июня на заседании Совета Федерации в рамках Дней Рязанской области прошёл «Час субъекта Российской Федерации». В нём приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин и представители руководства региона.

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