Киевский министр похвастался, как Украина «побила все европейские рекорды»

Киев, , 13:29 — REGNUM Украина в последнее время «побила все европейские рекорды» роста авиасообщения, заявил в интервью «Голосу Америки» украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Интервью записано в ходе визита чиновника в Лондон.

По данным министра, аэропорты Украины в настоящий момент растут с темпами 30−50% и выше.

«Благодаря той реформе, путем установления нормального прозрачного конкурентного рынка, которую мы провели, авиаперевозки удвоились», — сказал Омелян.

Он считает, что каждый украинец заметил реформу авиации — поскольку за билеты платят почти в 10 раз меньше, чем ранее.

Также в этом интервью Омелян заявил, что следующей большой задачей в области инфраструктуры он видит реформирование «Укрзализныци» — госкомпании, отвечающей за функционирование железных дорог на Украине.

«Меня сильно беспокоит «Укрзализныця», поскольку ее потенциал перевозки грузов и пассажиров огромен. «Укрзализныця» долго была государством в государстве со своими правилами, с диким влиянием политических групп и олигархов… Я бы очень хотел, чтобы эта реформа удалась», — заявил профильный чиновник.

ИА REGNUM отмечает, что 2 июня главный аэропорт Украины «Борисполь» обслужил 51.853 пассажира и 352 рейса, установив тем самым абсолютный рекорд за все время своей работы.

Вместе с тем, руководство аэропорта сейчас жестко конфликтует с правительством Гройсмана — в конце апреля Кабинет министров Украины повысил норматив отчислений части чистой прибыли государственных предприятий в бюджет на 2019 год с 75% до 90%, а также отменил сниженные нормативы для отдельных предприятий.

«Мы надеемся, что норма об изъятии 90% дивидендов в пользу государства будет пересмотрена. Не имея средств на развитие, мы будем не просто стоять на месте, но и стремительно откатываться назад», — заявил, в свою очередь, генеральный директор «Борисполя» Павел Рябикин.

Согласно официальным данным, суммарный пассажиропоток аэропортов Украины в 2018 году составил 20,55 млн человек. В первом квартале 2019 года пассажиропотоки аэропортов Украины выросли на 21,8% и составили 4,417 млн человек. Из них 3,923 млн пассажиров воспользовались международными рейсами (+23,8%), 493,6 тыс. пассажиров — внутренними рейсами (+8%). Самый стремительный прирост зафиксирован в аэропорту Львова Львов — 369,4 тыс. пассажиров или (+53,5%).