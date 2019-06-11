Выкуп Украиной своих долгов: «разговорчики» обойдутся Киеву очень дорого

Киев, , 13:15 — REGNUM На Украине продолжается обсуждение идеи, озвученной в лагере президента Зеленского — досрочно выкупить долговые обязательства, на которые Киев пошел в 2015 г. при премьерстве Арсения Яценюка, чтобы избежать дефолта.

Напомним, что с такой инициативой выступил советник президента Владимира Зеленского по экономике, финансам и налоговым вопросам Даниил Гетманцев, отметив, что данные долги для Украины являются «заложенной финансовой миной замедленного действия сверхразрушительной силы». Заявление Германцева спровоцировало в стране большую дискуссию, которая продолжается до сих пор.

Экономист Сергей Фурса раскритиковал Гетманцева за публичное озвучивание такой идеи, заявив, что это дорого обойдется Украине:

«Что происходит, когда вы говорите о потенциальном выкупе? Правильно, цена растет. Поэтому хорошо, что экономический советник говорит, что дефолт — это плохо. Хорошо, что он думает о том, как цивилизованно избежать рисков выплат по варрантам. Но плохо, когда он об этом говорит вслух. Это очень дорого. Для страны», — отмечает Фурса.

Эксперт отмечает, что остается еще вариант реструктуризации варрантов, когда предлагают их держателям обменять эти инструменты обратно на еврооблигации.

«Это возможно, и тут вопрос, на какой формуле обмена стороны договорятся. И вот тут крайне важно, чтобы стоимость этих самых варрантов при начале переговоров была минимальна», — подчеркивает экономист.

ИА REGNUM напоминает, что согласно договоренностям Яценюка-Яресько, официально оформленным осенью 2015 года, кредиторы согласились списать Украине 20% долга (порядка 3 млрд долларов) и одобрили льготный период до 2019 года, в течение которого Киев мог не выплачивать основную сумму кредитов. Взамен Украина обязалась, в случае если рост ВВП страны будет превышать 3% в год, выплачивать кредиторам часть от того роста, который превышает 3%. Чем выше рост ВВП, тем больше Украина должна заплатить «пеню» кредиторам.

«Есть ли риски, что украинский ВВП вдруг начнет быстро расти и мы вынуждены будем много платить кредиторам. Теоретически — всё возможно. Но пока никто не готов поставить на это деньги. Иначе бы эти самые варранты стоили бы гораздо больше. Но теоретически — может быть, кто-то что-то знает, и скоро мы действительно начнем расти по 10% в год», — комментирует Фурса нюансы сделки.

«Хорошо, если мы все с вами в это верим, то, может быть, разумно избавиться от варрантов. Просто отказаться от выплат по ним мы не можем. Это будет дефолт. И, кажется, все уже определились с тем, что дефолт — это плохо. И тогда вам надо прийти к инвесторам и сделать им предложение. И уже об этом сейчас говорит экономический советник Зеленского… И, собственно, хорошо, что они об этом думают. Плохо, что они говорят об этом вслух», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM также отмечает, что власти Украины — президент, правительство и Верховная рада — свое отношение к этой идее до сих пор не озвучили.