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В Таджикистане планируют построить цементный завод за $100 млн

Экономика

Мощность завода составит 1,2 млн тонн цемента в год

В Таджикистане планируют построить цементный завод за $100 млн
Цитата из х∕ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР
Ведро цемента

Душанбе, 11 июня 2019, 13:12 — REGNUM  Инвестиционное соглашение о строительстве цементного завода подписали правительство Таджикистана и ЗАО «Таджикцемент», сообщает 11 июня издание «Авеста» со ссылкой на государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом республики.

В рамках соглашения планируется построить завод по производству цемента с годовой мощностью 1,2 млн тонн. Для реализации поставленной цели планируется привлечь $100 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года ООО «Мохир цемент» подписало с правительством Таджикистана инвестиционное соглашение на строительство в Хатлонской области цементного завода мощностью 600 тыс. тонн цемента в год.

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Экономика Таджикистана
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