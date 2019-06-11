В Таджикистане планируют построить цементный завод за $100 млн

Цитата из х∕ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР

Душанбе, , 13:12 — REGNUM Инвестиционное соглашение о строительстве цементного завода подписали правительство Таджикистана и ЗАО «Таджикцемент», сообщает 11 июня издание «Авеста» со ссылкой на государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом республики.

В рамках соглашения планируется построить завод по производству цемента с годовой мощностью 1,2 млн тонн. Для реализации поставленной цели планируется привлечь $100 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года ООО «Мохир цемент» подписало с правительством Таджикистана инвестиционное соглашение на строительство в Хатлонской области цементного завода мощностью 600 тыс. тонн цемента в год.

Читайте также: В Таджикистане появится еще один цементный завод