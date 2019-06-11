Сельхозкомпанию из Татарии, где работают 170 человек, банкротит Сбербанк

Бугульма, Татария, , 13:11 — REGNUM Государственная страховая компания «Югория» и Сбербанк России потребовали банкротства сельхозактива бизнесмена из Татарии Ильшата Тукаева, который также имеет юрлица в Самарской области и Краснодарском крае. Иски поступили в суд спустя неделю после решения о прекращении аналогичного требования, предъявленного ранее ООО «Хартманн». Претензии банка к ООО «ПлемРепродукт» из поселка Прогресс Бугульминского района, на котором работают свыше 170 человек, превышают 1,5 млрд рублей, дело к производству пока не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковые заявления от ПАО «Сбербанк» и АО «Государственная страховая компания «Югория» (Санкт-Петербург) зарегистрированы на сайте Арбитражного суда Татарии 10 июня 2019 года, но пока ни одно к производству не принято. Претензии банка к ООО «ПлемРепродукт» составляют 1 506 141 565,05 рубля. Подробности неизвестны, гражданских дел, предшествовавших подаче банкротного иска, в базе не фигурирует.

Претензии «Югории» поданы также тем же иском и к предпринимателю из Буинска Андрею Аникину. Сумма составляет 2 019 338,2 рубля. Дело пока не принято к производству.

Между тем 3 июня 2019 года судом было прекращено производство по банкротному иску, поданному московским ООО «Хартманн» к той же компании и ООО «Ортэкс». Обоими компаниями-ответчиками владеет Ильшат Тукаев. Компании заключили мировое соглашение, по которому должники не позднее 30 апреля 2020 года должны оплатить задолженность и неустойку в сумме 1,5 млн евро. В качестве обеспечения обязательств выступило недвижимое и движимое имущество Тукаева, перечень которого не указан в результативной части решения.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ПлемРепродукт» учреждено 4 июля 2014 года. Его уставный капитал — 920 017 000 рублей. По открытым данным, среднесписочная численность работников — 171 человек, основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы.

Директор компании с июня 2018 года — Алексей Лиорек, который является также совладельцем торговой ООО «Русальянс» из Татарии. Почти 100% ООО «ПлемРепродукт» владеет Ильшат Тукаев, доля которого с 2015 и по 9 октября 2025 года находится в залоге у Сбербанка. Тукаев также выступал соучредителем ещё пяти юрлиц в трёх регионах — в Самарской области (ООО «Тимашевская птицефабрика»), Татарии — ООО «Ортекс», ООО «Ортекс-М» и ООО «Репродукт», Краснодарском крае — ООО «Инвестжилстрой».