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Южнокорейская компания Aphrozone удостоена премии Monde Selection

Экономика

Южнокорейская компания была удостоена данной премии за разработку сыворотки Ruby-Cell Intensive 4U Ampoule

Рим, 11 июня 2019, 13:03 — REGNUM  Южнокорейская косметическая компания Aphrozone была удостоена премии Monde Selection, прошедшей 3 июня в столице Италии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания была удостоена данной премии за разработку сыворотки Ruby-Cell Intensive 4U Ampoule, которая помогает бороться с морщинами, повышает эластичность кожи, а также увлажняет и осветляет ее.

В этом году на премию было номинирована 3000 продуктов 1000 компаний из 90 стран мира, а победителей выбирали на протяжении четырех месяцев компетентное жюри, состоящее из 70 человек.

Известно, что южнокорейская компания Aphrozone была удостоена данной премии четвертый год подряд.

Monde Selection — ежегодный независимый дегустационный конкурс Международного института контроля качества, в рамках которого выбирают лучших производителей потребительских товаров. Медали Monde Selection являются общепризнанным мировым сертификатом качества для потребителей.

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