Южнокорейская компания Aphrozone удостоена премии Monde Selection

Рим, 11 июня 2019, 13:03 — REGNUM Южнокорейская косметическая компания Aphrozone была удостоена премии Monde Selection, прошедшей 3 июня в столице Италии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.
По их словам, компания была удостоена данной премии за разработку сыворотки Ruby-Cell Intensive 4U Ampoule, которая помогает бороться с морщинами, повышает эластичность кожи, а также увлажняет и осветляет ее.
В этом году на премию было номинирована 3000 продуктов 1000 компаний из 90 стран мира, а победителей выбирали на протяжении четырех месяцев компетентное жюри, состоящее из 70 человек.
Известно, что южнокорейская компания Aphrozone была удостоена данной премии четвертый год подряд.
Monde Selection — ежегодный независимый дегустационный конкурс Международного института контроля качества, в рамках которого выбирают лучших производителей потребительских товаров. Медали Monde Selection являются общепризнанным мировым сертификатом качества для потребителей.