На правительство ЮАР подали в суд за загрязнение окружающей среды

Кейптаун, , 12:53 — REGNUM Власти ЮАР не смогли снизить высокий уровень загрязнения воздуха в районе, где расположены угольные электростанции и нефтеперерабатывающие заводы, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на иск, поданный группами по защите окружающей среды и общественными организациями.

Иск был под в Верховный суд Претории в пятницу, 7 июня. В нем сообщалось, что государство нарушило конституционное право на здоровую окружающую среду для людей, живущих и работающих в густонаселенной приоритетной области Хайфелд. Она расположена к югу от Йоханнесбурга. В 2007 году область Хайфелд была объявлена зоной защиты окружающей среды из-за плохого качества воздуха и высокой концентрации загрязняющих веществ, производимых предприятиями, расположенными на данной территории. В Хайфелд расположены 12 угольных электростанций компании Eskom, установка для переработки угля в жидкость компании Sasol и нефтеперерабатывающий завод в Сасолберг.

Иск подали группа по защите окружающей среды groundWork и общественная организация Vulkani Environmental Justice Movement in Action.

«Совместно с groundWork в Vulkani приняли решение прибегнуть к судебному разбирательству, чтобы побудить власти принять срочные меры для борьбы с высоким уровнем загрязнения воздуха в интересах нашего здоровья, а также для обеспечения нашего права на чистый воздух», — заявил председатель Vulkani Вуси Мабасо.

По информации исследования, проведенного Центром по экологическим правам, в 2016 году загрязнение вызвало преждевременные смерти от 305 до 650 человек. Группы по защите окружающей среды заявляют, что химические соединения, такие как диоксид серы, тяжелые металлы и другие мелкие частицы вызывают заболевания, включая бронхит, рак легких, также способствуют инсультам, сердечным приступам и врожденным порокам.