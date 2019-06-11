Примитивный лоббизм: министра Орешкина сравнили со сломанными часами

Москва, , 13:09 — REGNUM Банк России не должен управлять государственной собственностью ни под каким видом, убеждён экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он рассказал 11 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина, заявившего, что Банк России не должен владеть коммерческими банками.

«Прежде всего следует подчеркнуть, что в данном случае министр экономической деградации, как его правильнее было бы называть, если судить по его реальным функциям, прав, потому что Банк России превратился в мега-регулятора, который обладает глубочайшими внутренними конфликтами интересов, — сказал Делягин. — Он практически монопольно и регулирует, и надзирает, и является крупнейшим собственником. Из 11 крупнейших банков 10 принадлежит государству, и некоторые из них — Банку России».

По мнению Делягинга, это является дополнительным фактором, который резко и категорически снижает эффективность Банка России.

«В результате до регулирования рынка негосударственных пенсионных услуг и до регулирования страхового рынка у него просто не доходят руки, — сказал экономист. — Иными словами, Центробанк взял на себя столько, что превратился в неуправляемую структуру. Правда, при таком «выдающемся» управленце, как Набиуллина, даже грамотно выстроенная структура всё равно будет неуправляемой, но это детали».

Однако Делягин подчеркнул, что управленческая нерациональность устройства Банка России является второстепенной причиной его неэффективности и неадекватности.

«Главная причина — идеологическая. Можно было бы выстроить грамотную управленческую структуру, при которой контроль и надзор за рынком ценных бумаг будет восстановлен в составе правительства. Эта практика была в РФ достаточно успешной, — сказал Делягин. — Но в силу чудовищных управленческих аппетитов госпожи Набиуллиной был создан мега-регулятор. Безусловно, Банк России не должен управлять государственной собственностью ни под каким видом. Таким образом, мысль, высказанная господином Орешкиным, управленчески грамотная. Но если бы господин Орешкин исходил из управленческой грамотности, он был бы другим человеком и, скорее всего, не стал бы министром в правительстве Дмитрия Медведева».

По мнению Делягина, высказывание объясняется «примитивным ведомственным лоббизмом».

«Правительству хочется отобрать регулирование смачного куска российской экономики в свою пользу, — сказал Делягин. — То, что это совпало с управленческой целесообразностью, случайность. Эта случайность счастливая и полезная. Как говорится, даже сломанные часы дважды в сутки показывают правильное время».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Орешкина, владение Банком России частными коммерческими банками — неправильная схема. Так министр прокомментировал предложение главы ВТБ Андрея Костина ограничить срок владения Банком России акциями коммерческих банков.

«Я вообще считаю, что ЦБ не должен владеть коммерческими банками», — сказал Орешкин.

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