Ростовские власти взялись за укрепление склона ручья Безымянный

Ростов-на-Дону, , 12:49 — REGNUM Ростовские власти выделили 65 млн рублей на укрепление склона ручья Безымянный. Это следует из документации, размещённой на сайте госзакупок. В настоящее время левый приток реки Темерник находится в ужасном состоянии, сообщает ИА REGNUM.

По информации из открытых источников следует, что во время ливней и паводков из-за засорения русла ручья происходит подтопление домов частного сектора. В водоём в настоящее время сливаются сточные воды предприятий, сбрасываются бытовые отходы. Ручей сильно загрязнён.

Средства, выделенные из муниципальной казны, будут направлены не на расчистку ручья, а на укрепление склона на территории Октябрьского района. Работы будут проводиться в течение 2019 и 2020 годов. Срок завершения — 1 октября 2020 года.