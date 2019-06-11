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Ростовские власти взялись за укрепление склона ручья Безымянный

Экономика

Левый приток реки Темерник находится в ужасном состоянии

Ростов-на-Дону, 11 июня 2019, 12:49 — REGNUM  Ростовские власти выделили 65 млн рублей на укрепление склона ручья Безымянный. Это следует из документации, размещённой на сайте госзакупок. В настоящее время левый приток реки Темерник находится в ужасном состоянии, сообщает ИА REGNUM.

По информации из открытых источников следует, что во время ливней и паводков из-за засорения русла ручья происходит подтопление домов частного сектора. В водоём в настоящее время сливаются сточные воды предприятий, сбрасываются бытовые отходы. Ручей сильно загрязнён.

Средства, выделенные из муниципальной казны, будут направлены не на расчистку ручья, а на укрепление склона на территории Октябрьского района. Работы будут проводиться в течение 2019 и 2020 годов. Срок завершения — 1 октября 2020 года.

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Проблемы экологии
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