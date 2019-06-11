Нефть растёт в ожидании заседания ОПЕК

Москва, , 12:33 — REGNUM Глобальный нефтяной рынок второй день подряд (10 и 11 июня) торгуется в плюсе. Оптимизм крупных инвесторов можно понять. Поскольку перспективы для дальнейшего роста мировых цен на нефть вполне реальны. Отмена Дональдом Трампом тарифов на мексиканскую продукцию поддержало нефтяной рынок. А также предстоящее заседание стран ОПЕК+ в конце месяца, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются сегодня возле $63,23 за баррель, а фьючерсы на сланцевую нефть марки WTI находятся возле цен $53,68 за баррель. На данный момент внимание крупных инвесторов приковано к предстоящему совещанию Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которое состоится 25−26 июня. Это очень важное событие для рынка нефти в целом и его перспектив на ближайшее будущее.

«Страны ОПЕК+, скорее всего, примут решение о существенном сокращении добычи нефти, чтобы не только стабилизировать глобальный нефтяной рынок, но и загнать нефтяные котировки к ценам $70−75 за баррель. При этом учитываться будет и такой сценарий, при котором США вновь будут сигнализировать об «манипуляциях» над нефтяным рынком со стороны стран ОПЕК, что в принципе и ранее происходило», — отметил эксперт.

С другой стороны, страны ОПЕК и Россия отдадут долю рынка Америке, в пользу восстановления цен на черное золото, а также дальнейшего ее роста. При текущей ситуации, которую имеем возможность наблюдать на глобальном нефтяном рынке необходимо предпринимать возможно и кардинальные меры, чтобы не допустить обвала цен ниже $40 за баррель.

«До заседания стран ОПЕК+ цена на нефть марки Brent будет находиться в диапазоне $61,50−65,00 за баррель, а сланцевая нефть марки WTI будет торговаться в диапазоне $52,82−55,30. Данная ценовая политики прогнозируется исходя из условий сохранения текущей ситуации на геополитической арене.

Если же США вновь подадут сигналы обострения торговой войны как с тем же Китаем, а также новыми участниками, то цены на нефть могут вновь снижаться. Угроза мирового снижения спроса на нефть играет важную роль для рынка, поскольку спекулятивные фьючерсные контракты создают конъюнктуру глобальному нефтяному рынку», — полагает Гасанов.

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