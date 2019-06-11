Душанбе планирует выделить $5 млн на подключение к энергосистеме Туркестана

Душанбе, , 12:49 — REGNUM На соединение энергосистемы Таджикистана с объединенной энергосистемой стран Туркестана планируется выделить $5 млн. Об этом 11 июня сообщает агентство «ТаджикТА» со ссылкой на министерство финансов республики.

В министерстве уточнили, что общая сумма проекта составит $40 млн, из которых $35 млн выделит Азиатский банк развития в качестве гранта. В рамках проекта планируется соединить энергосистемы Таджикистана и Узбекистана.

Напомним, в 2009 году объединенная энергетическая система Туркестана перестала существовать после выхода из системы Таджикистана. После этих событий Таджикистан столкнулся с дефицитом электроэнергии в осенне-зимний период.