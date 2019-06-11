Вторник, 11 Июня 2019 года
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Душанбе планирует выделить $5 млн на подключение к энергосистеме Туркестана

Экономика

Общая сумма проекта составит $40 млн

Душанбе, 11 июня 2019, 12:49 — REGNUM  На соединение энергосистемы Таджикистана с объединенной энергосистемой стран Туркестана планируется выделить $5 млн. Об этом 11 июня сообщает агентство «ТаджикТА» со ссылкой на министерство финансов республики.

В министерстве уточнили, что общая сумма проекта составит $40 млн, из которых $35 млн выделит Азиатский банк развития в качестве гранта. В рамках проекта планируется соединить энергосистемы Таджикистана и Узбекистана.

Напомним, в 2009 году объединенная энергетическая система Туркестана перестала существовать после выхода из системы Таджикистана. После этих событий Таджикистан столкнулся с дефицитом электроэнергии в осенне-зимний период.

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Электроэнергетика
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