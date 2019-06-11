Беспилотные автомобили могут запустить в десяти регионах

Москва, , 12:32 — REGNUM Правительство России планирует расширить географию тестирования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. К двум регионам, где проводились эксперименты, предложили добавить ещё восемь, так как нужны, пишет РБК.

Чтобы проводить эксперименты в реальных условиях, число пилотных регионов может быть увеличено до восьми: к Москве и Татарии предложили добавить Санкт-Петербург, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Ленинградскую и Самарскую области, а также Чувашию и Краснодарский край.

По мнению разработчиков, для некоторых территорий данные проекты имеют практическое значение, так как беспилотники могут сократить транспортные затраты. Кроме того, есть мнение, что коммунальная техника или маршрутки на ограниченной или закрытой территории могут быть беспилотными.

Предполагается, что первыми на дороги выйдут автомобили, оборудованные беспилотными системами «Яндекса».