Порты: грузы уходят с Черного моря, но приходят на Каспий

Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM Грузооборот морских портов России за январь-май 2019 года составил 339,6 млн тонн, что на 2,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные представила Ассоциация морских торговых портов России. Темпы роста с начала года продолжили сокращаться.

С января по май объем перевалки наливных вырос на 9% до показателя 190,8 млн тонн, в том числе сырой нефти — 114,2 млн тонн, нефтепродуктов — 60,0 млн тонн и сжиженного газа — 13,9 млн тонн. Именно перевалка СПГ показывает наибольший рост в — в 1,6 раза, как и по итогам января-апреля. Однако такие показатели в основном связаны с низкой базой прошлых лет.

Объём перевалки сухогрузов с начала года сократился на 5,1% до 148,8 млн тонн. Наибольший спад по-прежнему зафиксирован по перевалке зерна — падение на 44,8% до 12,2 млн тонн. На 10,1% до 12,0 млн тонн снизились показатели по черным металлам, на 6,2% до 2,1 млн тонн — по лесным грузам и на 4,1% до 7,4 млн тонн — по минеральным удобрениям. Перевалка руды, угля и контейнерных грузов показывает положительную динамику — на 12,9%, 10,3% и 6,4% соответственно.

На экспортные грузы приходится 266,7 млн тонн, что на 4,6% больше, чем было перевалено годом ранее, на импортные — 15,9 млн тонн, рост составляет 4,5%. Объем транзитных грузов сократился на 2,7% до 26,1 млн тонн, каботажных — на 11,6% д 31,0 млн тонн.

Рост показателей зафиксирован во всех бассейнах, кроме Азово-Черноморского. Там объемы перевалки снизились на 11,2% до 98,9 млн тонн. Наибольший рост отмечен в портах Каспийского бассейна — на 41,2% до 2,9 млн тонн, что связано во многом с низкой базой прошлого года.

Также уверенный порт показывают порты Арктики — показатель вырос на 23,9% до 43,3 млн тонн. В портах Балтийского бассейна объём перевалки грузов увеличился на 5% до 108,1 млн тонн. На Дальнем Востоке грузооборот портов вырос на 7,1% до 86,4 млн тонн.

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