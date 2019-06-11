Москва, , 12:24 — REGNUM После просадки в начале сессии, которая по большей части была обусловлена дивидендной отсечкой в акциях «Сбербанка», российский рынок перешел в режим нейтральных торгов на умеренно-позитивном внешнем фоне и относительно стабильных ценах на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Сегодня, 11 июня, после полудня индекс Мосбиржи сократил внутридневные потери до 0,2%, а РТС даже вернулся к уровням открытия благодаря укреплению рубля. Hоссийская валюта открылась гэпом вверх, отправив доллар к свежим минимумам в районе 64,43 руб. На стороне рубля продолжают играть растущие ожидания смягчения политики ФРС», — отметил эксперт.

Доллар на этом фоне выглядит уязвимым, хотя с начала недели демонстрирует более устойчивый настрой, отчасти в надежде на хорошие данные по инфляции и розничным продажам в США, заявленные на 12 b 14 b. yz соответственно. К слову, приятные сюрпризы от статистики заставят игроков, которые закладывают в цену снижение ставки американским ЦБ, охладить пыл, что способно надавить на «россиянина» и валюты развивающихся стран в целом.

«Пока же тенденция укрепления рубля сохраняется, но по мере приближения котировок к отметке 64 руб. могут появиться желающие зафиксировать прибыль из-за уязвимости нефтяных котировок, локальной переоцененности нашей валюты и угрозы возвращения антирисковых настроений на мировые финансовые рынки», — полагает Николаев.

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