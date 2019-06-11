Южная Корея уступила первенство по сумме заказов в судостроении Китаю

Сеул, , 12:58 — REGNUM Южная Корея занимает второе место в мире по сумме заказов в судостроении. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей аналитического агентства Clarkson Research.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на май 2019 года мировой объем судостроения составил 1,06 млн CGT или 34 судна, 60% из которых южнокорейского производства.

Известно, что в мае 2019 года мировой объем судостроения сократился на 26% по сравнению с предыдущим месяцем. Так, в мае объем судостроения Южной Кореи составил 664 тыс. CGT (16 судов), а Китая — 270 тыс. CGT (8 судов).

Известно, что в период с января по май 2019 года объем судостроения Китая составил 4,06 млн CGT (166 судов), Южной Кореи — 2,83 млн CGT (63 судна), Италии — 1,11 млн CGT (14 судов), Японии — 860 тыс. CGT (46 судов).

CGT — Регистровая тонна — единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.