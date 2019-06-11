Найроби, , 12:56 — REGNUM Авиакомпания «Кенийские авиалинии» планирует вдвое увеличить авиапарк за следующие пять лет. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление председателя авиакомпании от 10 июня.

По его словам, убыточная компания намерена составить конкуренцию региональным авиаперевозчикам, таким, как «Эфиопские авиалинии».

Известно, что авиакомпания «Кенийские авиалинии» на 48,9% принадлежит государству, 7,8% владеет Air France-KLM. В 2017 году руководство авиакомпании реструктурировало долг в размере двух миллиардов долларов США и открыло новые маршруты, чтобы вновь сделать «Кенийские авиалинии» прибыльными.

По состоянию на конец 2018 года, авиапарк «Кенийских авиалиний» состоял из 41 самолета.

«Мы намерены удвоить авиапарк в течение следующих пять лет, если мы сможем найти для реализации подходящую финансовую структуру», — заявил председатель Кенийских авиалиний Майкл Джозеф на встрече с акционерами.