Потребительская уверенность граждан РФ продолжит падать – прогноз

Москва, , 13:07 — REGNUM Падение потребительской уверенности граждан РФ в 2019 году объясняется тем, что в 2018 году власти пытались увеличить доходы населения в связи с предвыборной кампанией, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 11 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы Росстата о том, что в I квартале 2019 года потребительская уверенность граждан РФ снизилась в два раза по сравнению аналогичным периодом 2018 года. При этом среди молодёжи падение этого показателя наибольшее.

«Если сравнивать с прошлым годом, то тогда была предвыборная кампания, и обычно перед и некоторое время после предвыборной кампании власти стараются так или иначе доходы граждан увеличить, — сказал Хестанов. — Соответственно сейчас в годовом выражении играет эффект базы — раз в прошлом году показатель рос, то сейчас он, естественно, пропорционально снижается. Что касается возрастных групп, то понятно, что в России обычно люди начинают лучше зарабатывать с возрастом. Поэтому естественно, что при прочих равных условиях, как правило, уровень доходов молодых меньше, что в какой-то степени это исследование и фиксирует».

Дальнейшая динамика показателя, по мнению экономиста, зависит от того, какие результаты покажет экономика РФ.

«Если произойдет экономический рост, тенденция может измениться, — сказал эксперт. — Если же всё останется без больших изменений, то соответственно эта тенденция сохранится. Но базовый сценарий, поскольку обычно изменения происходят гораздо реже, чем их ждут, заключается в том, что тенденция останется прежней».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, потребительская уверенность российских граждан в I квартале 2019 года снизилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до — 16 пунктов. Согласно исследованию, наибольшее снижение показателя (в 5,5 раза) наблюдается среди молодых людей в возрасте до 30 лет. Ухудшились по сравнению с 2018 годом и настроения граждан в части собственного благополучия.

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