Ростерминалуголь отгрузил на экспорт 10-миллионную тонну угля с начала года

Усть-Луга, Ленинградская область, , 12:02 — REGNUM Отгрузка на экспорт 10-миллионной тонны угля состоялась на угольном терминале «Ростерминалугля» на первой неделе этого месяца, сообщает 11 июня пресс-служба предприятия.

«Юбилейная тонна вошла в состав судовой партии балкера Redmer Oldendorff, который взял на борт более 111,6 тыс. тонн угля и в данный момент следует в порт назначения», — говорится в сообщении.

Также специалисты предприятия зафиксировали новый рекорд скорости обработки вагонов. Он состоялся 10 июня: за сутки на специализированном угольном терминале было выгружено 1340 единиц подвижного состава с суммарным объёмом 95,4 тыс. тонн.

АО «Ростерминалуголь» — угольный терминал в порту Усть-Луга (Ленинградская область), крупнейший в европейской части России. Входит в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания».