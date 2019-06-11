Эсватини просит помощи по строительству солнечных электростанций

Мбабане, , 12:00 — REGNUM Власти королевства Эсватини попросили мировое сообщества о помощи в строительстве солнечных электростанций мощностью 40 мегаватт. Страна намерена опираться на альтернативные источники энергии, чтобы снизить зависимость от электричества, поставляемого южноафриканской государственной компанией Eskom, передает информационное агентство Reuters.

Королевство Эсватини импортирует 80% электроэнергии из ЮАР. Однако основная компания страны, Eskom, в последнее время сталкивается с финансовыми трудностями. Жители ЮАР периодически страдают от отключений электроэнергии.

Менеджер по связям и работе с потребителями в ведомстве электроэнергии Эсватини Сикхумбузо Нкамбуле в интервью Reuters сообщил, что проект солнечной энергетики поможет снизить импорт и активизирует иностранные инвестиции. Кроме того, создаст рабочие места для жителей страны.

Власти Эсватини намерены полностью обеспечивать страну электроэнергией к 2034 году. В королевстве также намереваются расширить производство гидроэлектроэнергии путем развития проекта плотины Магуга, расположенной недалеко от столицы Мбабане.

До 2018 года королевство Эсватини называлось Свазиленд.