В фондовой бирже Казахстана ощутили последствия торговой войны США и КНР

Нур-Султан, , 11:51 — REGNUM Акции казахстанского производителя меди KAZ Minerals PLC упали на 20,7% по причине торговой войны между Китаем и США. Об этом заявил заместитель президента Казахстанской фондовой биржи Андрей Цалюк, сообщает 11 июня издание Informburo.

По его словам, негативная динамка акций связана с беспокойством инвесторов по поводу достаточности спроса на металлы со стороны Китая в условиях торговой войны с США.

На фондовой бирже отметили, что также падают цены на акции компаний Boliden и Glencore. Цалюк призвал не драматизировать ситуация с падением акций. Он также выразил уверенность, что Пекин и Вашингтон смогут прийти к общему соглашению.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года в Казахстане добыли 27,3 млн тонн медной руды, что на 17,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Добыча медных концентратов выросла на 40,9%, до 3,7 млн тонн.