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Amazon потеснил Google в рейтинге самых дорогих брендов

Экономика

Стоимость Amazon оценивается в $315,6 млрд

Вашингтон, 11 июня 2019, 11:57 — REGNUM  Американский сетевой ретейлер Amazon возглавил список самых дорогих мировых брендов BrandZ Top 100. Рейтинг опубликован 11 июня на сайте BrandZ.

Маркетологи Millward Brown оценили стоимость Amazon в $315,6 млрд. Годом ранее ретейлер находился на третьей строке, куда теперь опустился прежний лидер — компания Google с показателем $309 млрд.

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Вторую строку занимает корпорация Apple, стоимость которой составляет $309,6 млрд. На четвертом и пятом местах — Microsoft ($251,2 млрд) и Visa ($177,9 млрд).

В десятку лидеров вошли Facebook ($158,9 млрд), китайская Alibaba ($131,2 млрд), телекоммуникационная компания Tencent ($130,8 млрд), McDonald's ($130,4 млрд) и телекоммуникационная AT&T ($108,4 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года глава Amazon Джефф Безос подтвердил статус богатейшего человека в мире. По оценке Forbes, состояние Безоса составляет $112 млрд.

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