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Asiana Airlines выступит спонсором Чемпионата мира по водным видам спорта

Экономика

Чемпионат пройдет в Кванджу в период с 12 по 28 июля

Кванджу, Южная Корея, 11 июня 2019, 11:56 — REGNUM  Южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines выступит спонсором Чемпионата мира по водным видам спорта. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Известно, что в рамках спонсорства южнокорейская авиакомпания предоставит бесплатные билеты или скидки на перелет спортсменам и сопровождающим.

«Чемпионат мира по водным видам спорта является одним из четырех крупнейших международных спортивных мероприятий в мире, в котором принимают участие представители 200 стран. Кроме того, такое масштабное спортивное мероприятие пройдет в Южной Корее впервые. Мы рады, что можем внести свой вклад в мероприятия такого масштаба», — сообщили представители Asiana Airlines.

Напомним, что Чемпионата мира по водным видам спорта 2019 года пройдет в южнокорейском городе Кванджу в период с 12 по 28 июля.

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