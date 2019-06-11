За 2018 год жители Камчатки нарастили долги по кредитам на 9,3 млрд рублей

Петропавловск-Камчатский, , 11:49 — REGNUM Жители Камчатского края в 2018 году стали еще более активно брать кредиты, нарастив долги перед банками на 9,3 млрд рублей. Растёт и просроченная задолженность, говорится в материалах Банка России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Только за первые четыре месяца 2019 года камчатцы взяли в долг у банков более 12,5 млрд рублей. В аналогичный период 2018 года они одолжили у кредитных организаций 10,1 млрд.

За год общий размер долгов жителей региона перед банками вырос более, чем на 25% — с 36,4 млрд рублей до 45,7 млрд рублей. За год вырос и размер «плохих долгов» — тех, которые камчатцы не могут отдавать своевременно — с 1,76 млрд до 1,82 млрд рублей.

По данным на апрель 2018 года, камчатцы вошли в ТОП-10 самых закредитованных жителей РФ, заняв в этом невеселом рейтинге непочётное седьмое место. В среднем на одного жителя региона приходится 143,7 тыс. рублей кредитных долгов. Для сравнения — долги меньше даже у москвичей: 139,8 тыс. на жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад эксперты отмечали на полуострове ситуацию, когда жители все меньше имеют возможности исправно платить по кредитам. На Камчатке очень дорогая жизнь, за стандартную «двушку» в 44 кв.м. семья из 4 человек платит 18 тыс. рублей. Люди берут кредиты просто чтобы выжить. Учитывая, что только в 2018 году в регионе закрылись 562 малых предприятия, зарабатывать на Камчатке становится все труднее.