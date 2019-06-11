«Роснефть» хочет подключить правительство к давлению на «Транснефть»

Москва, , 11:41 — REGNUM «Роснефть» получила претензии от белорусского госконцерна «Белнефтехим» на $155 млн и еще на $0,45 млн от польской Orlen и хочет добиться от «Транснефти» гарантии соответствующих выплат. Об этом сегодня, 11 июня, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо «Роснефти» в правительство РФ.

По информации издания, «Роснефть» просит правительство заставить «Транснефть» уже сейчас компенсировать потери потребителей за поставки по трубопроводу «Дружба» нефти, «загрязнённой» хлорорганикой (дихлорэтаном). Оператор магистрального трубопровода считает происходящее «попытками заработать на компенсациях».

Правительство РФ в любом случае готово обсуждать компенсации только после полного разрешения кризиса, пишет издание. Со ссылкой на свои источники оно отмечает, что в конце мая глава «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей нефти от загрязнения сырья хлоридами в нефтепроводе «Дружба».

Претензии белорусской и польской компаний были перенаправлены в «Транснефть» и, как отметил Сечин, трубопроводная компания не подтвердила, что готова их удовлетворить. В письме также сказано, что иностранные потребители уже ищут на рынке замену российской нефти, а также набирают юристов для предъявления судебных претензий.

Пострадали и интересы «Роснефти». По мнению Сечина, промедление с урегулированием претензий со стороны «Транснефти» приведет к потерям нефтяных компаний из-за снижения премии на нефть по будущим контрактам в связи с хеджированием покупателями своих рисков, потере рынков сбыта, а также недополученным доходам бюджета от экспортных поставок.

Расчет размера этих убытков не выглядит очевидным, пишет издание. Например, Мозырский НПЗ обосновал их тем, что из 443 тыс. тонн нефти стоимостью $185 млн, поставленных в апреле «Роснефтью», 370 тыс. тонн представляла собой загрязненная нефть, стоимость которой белорусская сторона считает нулевой, отмечает издание со ссылкой на письмо с претензией НПЗ в адрес «Роснефти». Мозырский НПЗ просит «Роснефть» «в добровольном порядке» вернуть переплату в $155 млн.

В письме белорусского госпредприятия говорится о готовности судиться в Арбитражном суде Москвы, но при этом белорусская сторона выступает за решение вопроса «с многолетними деловыми партнерами» «исключительно во внесудебном порядке». В письме НПЗ также заявлена готовность рассмотреть «встречное обоснование» «Роснефти» о соразмерном снижении цены некачественной нефти.

Ущерб от поставок «загрязненной» нефти в Мозырь сейчас в принципе отсутствует, констатировали источники российского издания, объясняя причины уступчивости белорусского госпредприятия. По договоренности Москвы и Минска, вся «загрязненная» нефть с территории Белоруссии будет возвращена в Россию. Замглавы Минэнерго Павел Сорокин сообщил 10 июня в интервью Reuters, что взамен в Белоруссию будет поставлена «чистая» нефть.

«У тех же белорусских НПЗ, например, упущенную выгоду можно считать в конце года, если мы не нагоним годовой объем поставок в 18 млн тонн, у нас нет обязательств по объему поставок по месяцам», — сообщил Сорокин.

«Транснефть» в свою очередь не подтвердила получение обоснованных требований по компенсации убытков. Этот вопрос обсуждался на встрече с потребителями нефти 3 июня и по итоговой декларации «конечные потребители проинформировали о том, что приложат максимальные усилия к сокращению сроков определения размера компенсаций и их документального подтверждения». Советник главы «Транснефти» Игорь Демин в данной связи отметил:

«Есть общее понимание, что речь идет о неделях и месяцах, но никак не днях или годах. И конечно, недопустимы попытки заработать на компенсациях. Это как кладбищенский бизнес — делать деньги на несчастье».

Представитель Дмитрия Козака Илья Джус сообщил российской газете, что «решений по компенсации потребителям на уровне правительства не принималось» и вопрос отложен до полного восстановления работы нефтепровода «Дружба». Опрошенные изданием юристы считают, что в случае гипотетического судебного спора между Мозырским НПЗ и «Роснефтью» у белорусской стороны больше шансов.

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Напомним, в апреле белорусский госконцерн «Белнефтехим» заявил о поставках по нефтепроводу «Дружба» нефти с повышенным содержанием хлорорганики, угрожающей технологическому оборудованию НПЗ. Правоохранительные органы России установили факт вброса хлорорганики в нефтепровод и задержали подозреваемых коммерсантов. Александр Лукашенко лично просил президента РФ ускорить процесс поиска виновных и принять решения, способствующие нормализации ситуации.