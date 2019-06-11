Вторник, 11 Июня 2019 года
11:42:32 МСК

Италия закрывает завод Whirlpool в Неаполе

Экономика

Итальянское правительство отказалось от мер стимуляции завода-производителя бытовой техники Whirlpool

Неаполь, Италия, 11 июня 2019, 11:42 — REGNUM  Итальянское правительство откажется от стимулирования производителя бытовой техники Whirlpool Corp по причине принятого решения о закрытии данного завода в Неаполе, заместитель премьер-министра Луиджи Ди Майо рассказал в интервью, данном на радио во вторник, 11 июня сообщает Reuters.

«Whirlpool не был верен своим обязательствам согласно договоренности… заявляет о намерении закрыть завод в Неаполе, таким образом, сегодня я подпишу директиву министерства, которая аннулирует все льготы, составляющие около 15 млн евро. С 2014 года по настоящий момент они имеют 50 млн евро», — заявил он на радиостанции RTL.

Whirlpool в конце прошлого месяца сообщил, что «вернет в прежнее состояние» свой завод в Неаполе и, возможно, после продаст его с потерей около 450 рабочих мест.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить