Италия закрывает завод Whirlpool в Неаполе

Неаполь, Италия, , 11:42 — REGNUM Итальянское правительство откажется от стимулирования производителя бытовой техники Whirlpool Corp по причине принятого решения о закрытии данного завода в Неаполе, заместитель премьер-министра Луиджи Ди Майо рассказал в интервью, данном на радио во вторник, 11 июня сообщает Reuters.

«Whirlpool не был верен своим обязательствам согласно договоренности… заявляет о намерении закрыть завод в Неаполе, таким образом, сегодня я подпишу директиву министерства, которая аннулирует все льготы, составляющие около 15 млн евро. С 2014 года по настоящий момент они имеют 50 млн евро», — заявил он на радиостанции RTL.

Whirlpool в конце прошлого месяца сообщил, что «вернет в прежнее состояние» свой завод в Неаполе и, возможно, после продаст его с потерей около 450 рабочих мест.