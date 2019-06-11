Четверть украинских рабочих могут уехать в Германию — нацбанк Польши

Варшава, , 11:35 — REGNUM После открытия немецкого рынка для мигрантов из стран, не входящих в ЕС, Польша может потерять 25% рабочих с Украины. Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведённых Национальным банком Польши (NBP), сообщил 10 июня ресурс Businessinsider.

По данным польского нацбанка, ежегодно в Польше работает около 800 тыс. украинских мигрантов. С 2013 по 2017 годы благодаря рабочей силе с Украины ВВП страны дополнительно увеличивался на 0,3—0,9% ежегодно. Кроме того, благодаря мигрантам увеличилось эффективное предложение рабочей силы на польском рынке труда:

«Наши исследования показывают, что в 2013—2017 годах иммиграция увеличила эффективное предложение рабочей силы примерно на 5%, и это повлияло на рост ВВП с 1,3% до 1,6−2,2% в год. Конечно, дело не в том, что общее предложение рабочей силы увеличилось только благодаря украинцам. В конце концов, произошло параллельное снижение безработицы и повышение профессиональной активности поляков», — рассказал советник департамента экономического анализа NBP Якуб Гровьец.

Эксперты считают, что ожидать оттока украинских мигрантов из Польши пока не стоит, поскольку Германия ещё не приняла все необходимые законы, кроме того, масштаб миграции будет зависеть от состояния немецкой экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские трудовые мигранты спровоцировали «табачный бум» в Польше, поскольку вынуждены покупать местные сигареты.

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