Продюсерское агентство к-поп группы BTS оценивается от 1 до 2 млрд долларов

Сеул, , 11:39 — REGNUM Стоимость продюсерского агентства популярнейшей к-поп группы BTS оценивается от 1,1 до 2 миллиардов долларов США. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на исследование Hyundai Research Institute.

За последние 6 лет южнокорейская группа BTS снискала известность не только внутри страны, но и по всему миру; в прошлом году BTS выступили с концертами в 12 странах мира. В Лондоне молодые исполнители выступили на стадионе Уэмбли — крупнейшем стадионе Великобритании, вместимостью 90 000 человек, на котором выступали такие звезды мировой величины, как Майкл Джексон, Мадонна, Селин Дион. Кроме того, в мае было продано 3,2 млн копий нового альбома, и BTS стала лучшей музыкальной группой мира, по версии Billboard Music Awards 2019.

Эксперты отмечают, что BTS особенно популярны среди миллениалов в Азии и США. В различных странах существуют фанатские движения, поддерживающие творчество музыкальной группы. Все это приносит не только популярность, но и огромные прибыли их агентству — Big Hit Entertainment.