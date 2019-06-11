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Усть-Катавский завод отправил первую партию трамваев в Магнитогорск

Экономика

Контрактом предусмотрена поставка 15 трамвайных вагонов

Москва, 11 июня 2019, 11:11 — REGNUM  Специалисты Усть-Катавского вагоностроительного завода им. С.М. Кирова (УКВЗ) изготовили и отправили первую партию односекционных трамвайных вагонов в Магнитогорск. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Всего предприятию предстоит передать в Магнитогорск 15 трамваев. Отмечается, что первые два уже переданы в уральский город, ещё три прибудут до 24 июня — ко дню празднования 90-летия Магнитогорска. Остальные будут отгружены до середины сентября.

«На сегодняшний день у нас подписан контракт на поставку 15 трамваев для Магнитогорска и 27 вагонов для Краснодарского края. Этого объема работ хватит до конца нынешнего года. При этом мы ведем переговоры о заказах на 2020 год и в активной фазе опытно-конструкторская работа над низкопольным модульным трамваем», — сообщил генеральный директор УКВЗ Артём Бахарев.

Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова — филиал АО «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева» (входит в Роскосмос). Подвижной состав завода занимает более 50% в структуре трамвайного парка России и эксплуатируется более чем в 97% трамвайных систем в 60 городах России и стран СНГ.

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