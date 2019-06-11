Минфин Казахстана выявил за пять месяцев 13,5 тыс. нарушений госзакупок

Нур-Султан, , 11:19 — REGNUM Министерство финансов Казахстана по итогам января-мая 2019 года выявило 13 593 нарушения на сумму 261 млрд тенге ($680 млн) в сфере государственных закупок. Об этом 11 июня сообщил глава ведомства Алихан Смаилов, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, контролем было охвачено 676 тыс. госзакупок на сумму 4,476 трлн тенге ($11,7 млрд). Министр отметил, что в результате проверок путем отмены решений конкурса были предотвращены нарушения на сумму 215 млрд тенге ($560 млн).

Смаилов также рассказал о поступления в государственный бюджет. По его словам, по корпоративному подоходному налогу план не исполнен на сумму 17 млрд тенге ($44,3 млн), по НДС — на 38 млрд тенге ($100 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня Алихан Смаилов, выступая на заседании правительства, заявил, что в январе-апреле 2019 года в государственный бюджет Казахстана поступило 3,8 трлн тенге ($9,9 млрд), что на 15% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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