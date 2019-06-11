Правительство выбирало из двух концепций: о выплате пенсий мигрантам

Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM В правительстве долго обсуждали возможную выплату пенсий трудовым мигрантам, вопрос был в том, относиться ли к этой пенсии как к трудовой или как к социальной, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 11 июня, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя сообщения Министерства труда.

Как сообщалось ранее, в ведомстве сообщили, что Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза. Страны — члены ЕАЭС должны подписать соглашение осенью 2019 года. Сейчас легальные трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд, но пенсий не получают.

«Этот вопрос в правительстве обсуждается очень давно. Есть две разные концепции. С одной стороны, если человек делал отчисления в Пенсионный фонд, то он эту пенсию заработал и не выплачивать ее несправедливо.

Но это если считать пенсию трудовой. А если руководствоваться тем, что пенсия эта — социальная, по старости, а гражданин этот больше в нашей стране не живет, то считается логичным, что мы ему ничего и не платим.

По всей видимости, в правительстве найден некий компромисс.

Конечно, было бы правильно, чтобы победила концепция трудовой пенсии. Человек эти средства честно заработал, и какая разница, как сложилась его судьба дальше. Социальная же пенсия — это поддержка для тех, кто нуждается в поддержке», — отметила Елена Кудрявцева.